Москва, , 18:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает 20 сентября пресс-служба Кремля.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на XVI российско-казахстанском форуме в Омске Akorda.kz

Президент Токаев поздравил Владимира Путина с завершением выборов депутатов Государственной Думы РФ.

Также обсуждались многосторонние мероприятия по линии ОДКБ и ШОС, в том числе недавно достигнутые договорённости.

Отмечено, что Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией, случившейся в Перми. Владимир Путин, в свою очередь, передал свои соболезнования семьям погибших в результате стрельбы, произошедшей в Алма-Ате.

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