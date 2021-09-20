Для въезда в США потребуется полная вакцинация от COVID-19
Вашингтон, 20 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Требование к въезжающим в США о полной вакцинации от коронавируса будет введено с ноября 2021 г., сообщает 20 сентября Reuters.
Alexander Lyubavin
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять дней назад, 15 сентября, на эту тему сделали заявление в Белом доме.
Кроме того, в начале текущего месяца стало известно, что в США планируется ввести обязательную вакцинацию для компаний численностью более 100 человек.