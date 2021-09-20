Вашингтон, 20 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты с начала ноября откроют границу для всех вакцинированных иностранных граждан. Об этом 20 сентября сообщает USA Today.

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«Самое главное, что иностранные граждане, вылетающие в США, должны будут пройти полную вакцинацию», — сказал координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс.

Путешественники должны будут предъявить доказательства вакцинации перед посадкой в самолеты, направляющиеся в США. Также по-прежнему необходимо будет сдать анализ на COVID-19 в течение трех дней после вылета, и предъявить доказательство отрицательного результата. При этом карантина не будет.

Напомним, что запрет США на поездки действует с начала 2020 года. Вначале он распространился на Китай, а затем на туристов из Ирана, Великобритании, Республики Ирландия, 29 регионов европейской Шенгенской зоны, Бразилии, Южной Африки и Индии.