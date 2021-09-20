Москва, 20 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Заявление Михаила Саакашвили о том, что обходные транзитные газопроводы должны спровоцировать развитие собственной добычи газа Украиной — идея здравая, но слабо реализуемая. Об этом 20 сентября заявил ИА REGNUM ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович.

Саакашвили

«Заявление Саакашвили не лишено смысла, но в настоящее время Украина сокращает собственную добычу газа. За последний год добыча сократилась. Причин этому много. Не развиваются месторождения», — заявил эксперт.

Украина покрывает две трети своего потребления газом собственной добычи, «ещё треть идёт на экспорт», пояснил эксперт. Развитие газодобывающей отрасли возможно, но вероятнее всего, «для этого Украине придётся пожертвовать интересами других экономических игроков и отраслей», считает Митрахович. Эксперт выразил сомнение в том, что удастся прийти к такого рода соглашению.

Что касается заявлений Саакашвили, отметил Митрахович, то он «всегда фонтанировал идеями, не всегда разумными. Где это он нашёл на Украине залежи водорода? Водород добывают либо из газа, либо электролизом», — заключил эксперт.

Напомним, что Михаил Саакашвили, занимающий пост главы исполкома Национального совета реформ Украины, заявил о пользе проекта «Северный поток-2» для Украины — в долгосрочной перспективе. Саакашвили также считает, что этот коммерческий проект будет использоваться для оказания давления на страны Запада в случае нападения России на Украину.