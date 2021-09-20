Элиста, 20 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Калмыкии подводят итоги трёхдневных выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. На избирательные участки пришли чуть менее половины жителей республики с правом голоса. Об этом ИА REGNUM сообщили в избиркоме РК 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Согласно последним сведениям, на выборах в течение трёх дней проголосовали 98 363 избирателя, что соответствует 49,94% от общего числа избирателей, включенных в списки.

Среди политических партий в тройке лидеров оказались «Единая Россия» (39,52% голосов), «Коммунистическая партия Российской Федерации» — (25,97% голосов), «Новые люди» — (12,23% голосов).

По одномандатному избирательному округу № 15 Бадма Башанкаев набрал (40,55% голосов). Выборы в представительные органы местного самоуправления выиграли Джиргал Очирова, Санал Анчеев, Пётр Жарков, ТимурТюкшинов.