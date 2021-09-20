В Перми смогли опознать четверых из шести погибших в университете
Москва, 20 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Опознаны тела четверых из шести погибших при вооруженном нападении на Пермский государственный исследовательский университет, сообщает 20 сентября ТАСС со ссылкой на местных медиков.
Опознаны тела трёх погибших женщин и одного молодого мужчины.
«В настоящее время удалось опознать четверых из шести погибших в ходе стрельбы. Жертвами стали три женщины в возрасте 66, 26 и 20 лет, а также молодой человек 20 лет», — цитирует агентство слова источника. По предварительным данным, одной из погибших является врач с 39-летним стажем, работавшая в городской клинической больнице Перми.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в результате вооруженного нападения на студентов и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета шесть человек погибли, ещё 28 получили ранения и травмы.
Ведётся следствие.