Москва, 20 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Опознаны тела четверых из шести погибших при вооруженном нападении на Пермский государственный исследовательский университет, сообщает 20 сентября ТАСС со ссылкой на местных медиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Опознаны тела трёх погибших женщин и одного молодого мужчины.

«В настоящее время удалось опознать четверых из шести погибших в ходе стрельбы. Жертвами стали три женщины в возрасте 66, 26 и 20 лет, а также молодой человек 20 лет», — цитирует агентство слова источника. По предварительным данным, одной из погибших является врач с 39-летним стажем, работавшая в городской клинической больнице Перми.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в результате вооруженного нападения на студентов и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета шесть человек погибли, ещё 28 получили ранения и травмы.

Ведётся следствие.