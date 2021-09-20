Вашингтон, 20 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Американские регулирующие органы в начале этой недели дадут разрешение на третью прививку вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для пожилых людей и некоторых американцев из группы высокого риска. Распространение лекарственных препаратов должно начаться к пятнице, сообщает 20 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Ожидается, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США даст согласие на вакцинацию в ближайшие дни после совещания советников Центров по контролю и профилактике заболеваний США, запланированного на вторую половину дня 23 сентября.

В пятницу, 17 сентября, эксперты проголосовали за введение чрезвычайного разрешения на дополнительные прививки от Pfizer для американцев 65 лет и старше, а также для тех, кто подвержен высокому риску тяжелых заболеваний.