Канберра, 20 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В ночь на 20 сентября в Австралию прибыло более 700 000 доз вакцины от COVID-19 производства Moderna. Об этом заявил министр здравоохранения страны Грег Хант, вступая на пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Австралия

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«Это означает, что на этой неделе к работе подключатся 1 800 аптек, которые будут прививать австралийцев вакциной Moderna… И еще 1 800 аптек откроются для вакцинации австралийцев препаратом Moderna на следующей неделе», — отметил Хант.

Всего по состоянию на 19 сентября, в Австралии было поставлено свыше 14,9 млн прививок в качестве первой дозы (охвачено 72,09% населения) и 9,7 млн — в качестве второй (охвачено 47% населения).

Лидером среди австралийских регионов по темпам иммунизации в настоящее время считается Австралийская столичная территория, где полностью вакцинированными от COVID-19 считаются 56,29% населения.