Вашингтон, 20 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Соединенные Штаты планируют ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 почти для всех международных авиапассажиров, не являющихся гражданами США, начиная с начала ноября, сообщили для Reuters 20 сентября источники, знакомые с вопросом.

Emran Kassim Аэропорт

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Белый дом планирует в ноябре разрешить въезд в страну путешественникам из стран, которым это было запрещено с начала 2020 года, по мере перехода на новые требования, сообщили источники.

Напомним, что авиасообщения США вернулись к докоронавирусным показателям еще в мае.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские авиакомпании теряют более $10 млрд ежемесячно в связи с упавшим спросом на авиаперелеты из-за пандемии коронавируса нового типа.