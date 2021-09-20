Канберра, 20 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции 20 сентября глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что за последние сутки в столице Австралии зарегистрировано семь новых случаев коронавируса. Он также прокомментировал текущие темпы вакцинации от COVID-19 в столице. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Defense.gov Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Отмечается, что число вновь выявляемых случаев коронавируса в Канберре резко упало после всплеска 17 сентября. 20 сентября в Канберре впервые с 25 августа зарегистрировано однозначное число новых случаев SARS-CoV-2.

По состоянию на 20 сентября 80% населения столицы Австралии в возрасте от 12 лет и старше привились первым компонентом ковид-вакцины.

«Мы стали на неделю ближе к тому, чтобы сделать первую прививку всем, кто хочет, и дальше все внимание нашей программы по иммунизации сместится на вакцинацию вторым компонентом», — отметил Барр.