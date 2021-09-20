Белград, 20 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в связи с трагедией, произошедшей 20 сентября в Пермском государственном университете, направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину.

Kremlin.ru Александр Вучич

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

«Меня глубоко потрясло известие о трагедии, случившейся в Пермском государственном университете, где в результате преступления, совершенного с особой жестокостью, погибло много людей», — цитирует текст телеграммы портал b92.

Президент Вучич отметил, что подобные безумные поступки необъяснимы, и что ему трудно найти слова утешения для семей пострадавших, тем более что это произошло в месте, в котором учатся молодые люди — будущее любой страны.

«Граждане Сербии разделяют боль с народом России и с семьями жертв. Мы молимся о скорейшем выздоровлении всех пострадавших», — написал Вучич.

Напомним, что утром 20 сентября на территории Пермского государственного научного исследовательского университета совершено массовое убийство. Стрелком оказался студент. При задержании он получил смертельное ранение.