Ново-Огарево, Московская область, 20 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Граждане России проявили свою активную жизненную позицию на выборах в Госдуму, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Поблагодарив сограждан «за доверие» и за «активную жизненную позицию», Путин сказал:

«Действительно, 51% явки, выше 51% — это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборы в Госдуму составила 51,68%.