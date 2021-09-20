Москва, 20 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Простых решений для предотвращения трагедий, подобных произошедшей в Перми, нет, считает вице-спикер Госдумы VII созыва Пётр Толстой («Единая Россия»).

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«Мы обязаны сделать все, чтобы подобное не повторилось, хотя простых решений здесь, к сожалению, нет. Выработка адекватных мер, которые позволят раз и навсегда обезопасить наших детей, уже ведется», — заверил Толстой в телеграм-канале.

Он надеется, что экспертное сообщество, Росгвардия, комитет Госдумы по безопасности и рабочая группа смогут найти самые эффективные способы предотвращения новых трагедий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 сентября студент Пермского университета открыл стрельбу на улице и в одном из корпусов. Есть погибшие и раненые.