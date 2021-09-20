Сергиев Посад, Московская область, 20 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Подмосковье в Сергиево-Посадском одномандатном округе № 125 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Пахомов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 45% голосов.

Следом за ним идет представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Мардасов с 14,46%. Замыкает тройку лидеров кандидат от КПРФ Татьяна Ордынская с 14,31%.