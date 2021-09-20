Ржев, Тверская область, 20 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В июле состоялся Всероссийский молодёжный военно-исторический поисковый форум «Территория Действия: Вахта памяти» в Ржевском районе Тверской области. В рамках форума ежедневно под руководством опытных поисковиков проводились полевые выходы в места сражений Красной армии. Всего за две смены форума был обнаружен 21 боец, а также 1 именной медальон.

Волонтерская рота Сохранение памяти о войне

«К счастью, с помощью медальона удалость опознать личность одного бойца — им оказался красноармеец Репин Иван Алексеевич, уроженец Богдашкинского района Куйбышевской области, ныне Цильнинский район Ульяновской области. Активисты «Волонтёрской Роты Боевого Братства» вернут солдата домой родным уже в конце сентября и вместе с районной администрацией проведут торжественное перезахоронение», — сказал лидер движения «Волонтёрская Рота Боевого Братства» Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодёжный военно-исторический поисковый форум «Территория Действия: Вахта памяти» был организован Всероссийским добровольческим молодёжным общественным движением «Волонтёрская Рота Боевого Братства» при поддержке Фонда президентских грантов, который предоставил грант на развитие гражданского общества.

Форум был проведен с целью вовлечения молодёжи в дело сохранения исторической памяти посредством поисковой работы. В нем в течение 14 дней приняло участие более 600 человек со всей России. Помимо поисковой деятельности на форуме проводились реконструкции, лекции по истории, тренинги по социальному проектированию, а также творческие вечера и игры на командообразование.