Вашингтон, 20 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech безопасна и эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет при условии, что используется одна треть от полной дозы, сообщает 20 сентября USA Today со ссылкой на новое исследование компании.

Школьники

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Доза вакцины Pfizer-BioNTech для взрослых составляет 30 микрограмм, в то время как для детей в возрасте от 5 до 11 лет компании предлагают дозу в 10 микрограмм. Как и для взрослых, вакцина будет вводиться детям в виде двух уколов с интервалом не менее трех недель.

Напомним, что количество новых заражений COVID-19 среди детей подскочило примерно на 240% с июля.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Центр по контролю и профилактике заболеваний США должны будут одобрить вакцину, прежде чем она станет доступной для детей, но чиновники пообещали быстро изучить данные. Разрешение ожидается в течении нескольких недель.

Отметим, что вакцина компании Pfizer-BioNTech под названием Comirnaty теперь полностью одобрена для использования среди взрослых и подростков старшего возраста. Среди подростков 12−15 лет препарат разрешен для экстренного использования.