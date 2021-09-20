Воронеж, 20 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Трагедия в Перми показала, что необходимо делать выводы в части защищенности российских вузов, считает ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий.

Vsu.ru Воронежский государственный университет

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Руководитель ВГУ отметил, что трагедия потрясла не только жителей Пермского края — всю Россию.

«Конечно, надо делать выводы. Выводы и в части безопасности, и в части антитеррористической защищённости российских вузов, и в части профессионализма охранников. Многое отдано на аутсорс, в том числе охрана кампусов. Стоит задать вопрос: насколько квалифицированные сотрудники стоят на входе? прошли ли они спецподготовку? что они могут сделать? Вопрос системный, и его надо серьёзно рассматривать, в том числе, с представителями ФСБ и Росгвардии», — цитируют Ендовицкого «Вести-Воронеж».

В самом Воронежском госуниверситете, как уточняется, после трагедии были усилены меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 сентября 18-летний студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. Погибли шесть человек, 24 ранены. Стрелявший задержан благодаря сотрудникам ДПС, при задержании его ранили.