Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с четвёртой попытка продан памятник архитектуры XX века — доходный дом Сариевых. Объект на улице Большой Садовой, нуждающийся в реставрации, ушёл с молотка за 10 тыс. рублей.

Пауль Клее. Архитектура. 1923

Читайте по теме: В Ростове-на-Дону поднимут из руин доходный дом Сариевых начала XX века

Собственницей большей части здания стала бизнесвумен из Таганрога. Теперь ей принадлежит 1 399,8 кв. метров аварийного дома. К маю 2024 года собственнице необходимо отреставрировать объект культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти неоднократно пытались продать здание.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростова-на-Дону ещё в 2016 году заявляли о намерении восстановить памятник архитектуры начала XX века — доходный дом Сариевых, известный в советские годы как кафе «Шоколадница». Здание было возведено по заказу купцов Сариевых по проекту архитектора А. Ф. Нидермейера в стиле модерн в 1902 году. В советские годы здесь были расположены жилые квартиры, но большая часть принадлежала городской библиотеке им. М. Горького. Первый этаж был рассчитан под торговые объекты, но наибольшей популярностью пользовалось кафе «Шоколоданица». Заведение общепита просуществовало около десяти лет.