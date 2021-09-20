Брянск, 20 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Телеграмму со словами соболезнований направил на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона.

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«От имени жителей региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В этот тяжелый день Брянская область скорбит вместе с вами. Желаю родственникам погибших терпения и душевных сил, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — говорится в тексте.

Как сообщало, 20 сентября студент университета открыл стрельбу на улице и в одном из корпусов. Есть погибшие и раненые.