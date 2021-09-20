Киев, 20 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Перепись населения Украины в 2023 году пройдет максимально технологично, заявил вице-премьер правительства страны, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Iphones.ru Apple

Заявление чиновника 20 сентября приводит пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано. На сегодня изучается опыт других стран, например, аренда цифровой техники», — заявил Федоров.

Представитель правительства отметил, что компания Apple во время переписи населения в США давала большую часть техники в аренду на несколько недель.

«Это огромная экономия государственных средств. Сейчас мы рассматриваем предложения различных компаний. Apple была первой, с кем мы встретились. Если вторым государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране», — добавил представитель правительства.

Напомним, что бюджетный комитет Верховной рады Украины в сентябре согласовал выделение средств на подготовку переписи населения. Предыдущая перепись населения на Украине прошла в 2001 году. Сейчас провести перепись настойчиво требуют западные партнёры Украины, в частности, ООН.