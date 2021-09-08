Киев, 8 сентября 2021, 18:17 — REGNUM Бюджетный комитет Верховной рады Украины согласовал выделение средств на подготовку переписи населения.
Соответствующее решение принято сегодня, 8 сентября, сообщили прессе депутаты комитета.
Комитет согласовал выделение 82,5 млн гривен на подготовку к переписи. Предполагается, что перепись пройдет в 2023 году. По какой технологии её будут проводить — пока что не уточняется.
ИА REGNUM напоминает, что предыдущая перепись населения на Украине прошла в 2001 году. В последние годы власти страны неоднократно заявляли о необходимости провести перепись населения, чтобы верифицировать социальные выплаты, но реальных шагов в этом направлении сделано не было.
Экспериментальную перепись на основе данных мобильных операторов в стране провели в 2019 году при правительстве Алексея Гончарука, но ее результаты и методика были жестко раскритикованы экспертами. В июле этого года в ООН заявили, что Украине абсолютно необходимо провести перепись населения.