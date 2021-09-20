Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Жерар Аро, бывший посол Франции, вместе с другими французскими лидерами выразил возмущение из-за сделки между США, Великобританией и Австралией по атомным подводным лодкам, заключенной на прошлой неделе.

Злоба Patrik Nygren

Франция не получила сделку стоимостью почти в $100 млрд на строительство дизельных подводных лодок для Австралии. Атомные подводные лодки теперь будут строить США и Великобритания.

Официальные лица в Париже раскритиковали Вашингтон за такое предательство. Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции, назвал сделку «ударом в спину» и добавил, что такое «жестокое, одностороннее и непредсказуемое решение» напоминает бывшего президента США Дональда Трампа.

Государственный секретарь Энтони Блинкен поспешил оправдаться и написал в Twitter, что Париж является «жизненно важным партнером». На такой комментарий Аро саркастически ответил: «Мы глубоко тронуты…».

Напомним, что французская судостроительная корпорация DCNS в 2016 году выиграла тендер на строительство для ВМС Австралии 12 новых океанских подводных лодок. Стоимость крупнейшего в истории Австралии оборонного контракта оценивалось в сумму около $40 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении строить на территории страны атомные подводные лодки, технологии по разработке которых будут получены в рамках трёхстороннего соглашения с США и Великобританией.