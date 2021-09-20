Москва, 20 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Данные о том, что российский фондовый рынок растет рекордными темпами, могут свидетельствовать о том, что там формируется финансовая пирамида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя соответствующие данные агентства «Блумберг».

Pixabay.com Рост фондового рынка

"Возможно, что свою роль играет выход на рынок новых игроков, то есть физических лиц, несущих свои сбережения в надежде заработать. Однако возможно, что они несут не сбережения, а свежие кредиты. В этом случае этот процесс роста вполне подпадает под описание «финансовая пирамида». В таком случае возникает ощущение, что на российском фондовом рынке строится не египетская, а своя российская пирамида, — сказал Ордов. — Скоро мы поймем, чьей именно финансовой усыпальницей она станет, хотя по косвенным признакам список физических лиц можно составлять уже сейчас. Это очень пессимистичный взгляд, так как уже минимум лет 10 мировым денежным властям удается продолжать «стройку», что приводит к тому, что пирамида становится все выше и выше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил о завершении восстановительного роста экономики.