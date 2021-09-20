Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Жители Ростовской области соболезнуют родным и близким погибших и пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Марина Каширская ИА REGNUM Скорбь

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«Южный федеральный университет выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении вуза.

При этом студентам и преподавателям напоминают о бдительности и соблюдении всех мер безопасности.

«В результате стрельбы погибли и пострадали люди. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — выразили слова сочувствия в футбольном клубе «Ростов».

ИА REGNUM напоминает, что в Пермском крае из-за трагических событий в вузе 21 сентября объявлен днём траура. В день скорби на территории региона приспустят государственные флаги России и флаги Пермского края, отменят все развлекательные мероприятия и телепередачи.