Волгоград, 20 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Волгоградской области 20 сентября выявлены 338 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 27 районах региона. Выписаны после лечения 283 пациента, скончались от осложнений 15 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 88 618 случаев заражения коронавирусом. Справились с инфекцией 78 773 человека. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторных условиях 7 242 пациента.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 603 человек.