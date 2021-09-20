Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние дни резко снизились темпы вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные, актуальные на 20 сентября.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 527,76 тыс. человек (+ 1 087 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 417,78 тыс. человек (+ 1 648 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить 80% взрослого населения — чуть менее 2,8 млн человек.