Москва, 20 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Сотрудник ДПС младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший преступника, устроившего стрельбу в Пермском университете, будет награждён, сообщает 20 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в краевом ГУМВД.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание

Напомним, экипаж полка ДПС ГИБДД Пермского УМВД в составе младшего лейтенанта Константина Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова первым прибыл к месту нападения злоумышленника.

Макаров эвакуировал пострадавших, а Константин Калинин столкнулся с вооруженным преступником. В ходе перестрелки Калинин ранил злоумышленника, обезвредил, а затем оказал раненому преступнику первую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в результате вооруженного нападения на студентов и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета шесть человек погибли, а ещё 28 получили ранения и травмы.