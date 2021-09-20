Москва, 20 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила журналистам, что её встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была отложена. Причина — в произошедшей в Перми трагедии.

Cikrf.ru Элла Памфилова

Памфилова «У меня должна была пройти встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах, вы знаете, что произошло в Пермском крае, график президента изменился».

Она добавила, что встреча всё-таки состоится — сегодня, 20 сентября, в ближайшее время.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь и пострадали 27 человек.