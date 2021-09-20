Джакарта, 20 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 45 224 650 человек или 21,17% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составляет 79 657 762 или 38,2% населения страны.

Власти Индонезии намерены привить 208 млн человек.

На сегодняшний день первую дозу вакцины против коронавируса получили 1 962 634 медицинских работников, вторую дозу — 1 802 824 человека, а третью инъекцию вакцины сделали 856 589 медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1932 случая заражения коронавирусом.

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