Петрозаводск, 20 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Карелии посчитали 100% бюллетеней, отданных на выборах депутатов Петрозаводского городского Совета 28-го созыва по единому избирательному округу, то есть по партийным спискам. Как и на выборах в Госдуму и парламент Карелии, победили единороссы.

Petrozavodsk-mo.ru Петрозаводск

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Как сообщили в республиканском избиркоме, на выборах в горсовет Петрозаводска партия «Единая Россия» получила 29,26% голосов избирателей, внесённых в списки для голосования, КПРФ — 17,88%, «Справедливая Россия — За Правду» — 11,15%, партия «Яблоко» — 9,88%, ЛДПР — 7,82%, Партия Пенсионеров — 7,27%, остальные партии получили менее 5% голосов каждая.

По одномандатным избирательным округам в 12 из 14 округов победили кандидаты от «Единой России», еще в двух — кандидаты от КПРФ.