Москва, 20 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства Владимир Путин «глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких» в ходе стрельбы в университете Перми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Песков отметил, что глава государства поручил направить в Пермь министров образования и здравоохранения Валерия Фалькова и Михаила Мурашко. Главы ведомств на месте будут организовывать помощь пострадавшим и родственникам жертв трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пострадавшим в результате стрельбы в Перми будет оказана материальная помощь. Выплаты также получат семьи погибших.