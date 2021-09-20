Москва, 20 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent падают на 2,16%, откатываясь до $73,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть

«Опасения относительно ситуации в китайской экономики стали спусковым крючком для нефтяных спекулянтов, решивших зафиксировать прибыль после интенсивного роста котировок на прошлой неделе.

Дополнительным поводом для распродаж стала информация о росте количества работающих буровых в США и Канаде, а также планы РФ по наращиванию добычи на 3% до конца 2021 года.

Также давление на нефтяные котировки оказывает слабая статистика из Европы и укрепление американской валюты, защитой от ослабления которой часто выступают вложения в сырьевые фьючерсы.

Фундаментально дефицит нефти на мировом рынке сохраняется, так что текущая коррекция, скорее всего, не выведет нефть из широкого коридора $65−77 за баррель.

На неделе ожидается выход большого количества статистических данных, которые могут быть отыграны спекулянтами в ту или иную сторону», — полагает эксперт.

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