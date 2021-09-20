Архангельск, 20 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Архангельской области предварительные итоги выборов в Госдуму. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, уверенную победу на них одержала «Единая Россия».

Yarregion.ru Выборы

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По данным избиркома, «Единая Россия» набрала на выборах 32,22% голосов избирателей, КПРФ — 18,7%, ЛДПР — 12,93%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 11,17%, «Новые люди» — 9,68%.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» сформировала конституционное большинство в Госдуме.