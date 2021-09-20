Прага, 20 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования в связи в связи с трагическими событиями в Перми, где в результате стрельбы в университете погибли восемь человек. Текст письма, адресованный российскому лидеру Владимиру Путину, опубликован 20 сентября на сайте главы государства.

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«Уважаемый господин президент, с глубоким прискорбием я узнал о стрельбе в Пермском университете, где, по меньшей мере, восемь невинных жертв были убиты сумасшедшим стрелком. Несчастье тем более ужасно, что это были молодые люди, у которых вся жизнь была впереди», — отметил Земан.

Он добавил, что «слова являются лишь слабым утешением для тех, кто потерял своих близких».

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«Тем не менее, я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить от своего имени и от имени Чешской Республики, в первую очередь, семьям погибших, а также всему российскому народу наши глубочайшие соболезнования», — сказал в письме чешский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября студент открыл стрельбу в пермском вузе. В результате погибли восемь человек, 24 человека получили ранения. Стрелок был ранен при задержании и позднее скончался.