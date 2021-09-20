Глава Чехии направил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми
Прага, 20 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования в связи в связи с трагическими событиями в Перми, где в результате стрельбы в университете погибли восемь человек. Текст письма, адресованный российскому лидеру Владимиру Путину, опубликован 20 сентября на сайте главы государства.
Он добавил, что «слова являются лишь слабым утешением для тех, кто потерял своих близких».
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября студент открыл стрельбу в пермском вузе. В результате погибли восемь человек, 24 человека получили ранения. Стрелок был ранен при задержании и позднее скончался.