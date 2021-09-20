Подгорица, 20 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. С начала учебного года в Черногории коронавирусом заразились 1110 учеников и 253 преподавателя.

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По данным института общественного здравоохранения, 539 учеников были заражены в начальных школах, 492 — в средних школах и 79 детей — в дошкольных учреждениях.

Наибольшее количество зараженных учителей было зарегистрировано в начальных школах.