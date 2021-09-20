Вашингтон, 20 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. На данный момент в 184 странах мира сделано в общей сложности более 5,95 млрд прививок от COVID-19. Об этом 20 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«В целом было введено свыше 5,95 млрд доз. Этого достаточно для того, чтобы полностью вакцинировать 38,7% населения планеты. Средние темпы вакцинации составляют в настоящее время 33,1 млн доз в день. Если они будут сохранены, то пройдет еще 6 месяцев прежде, чем прививки будут сделаны 75% населения», — говорится в материале агентства.

Также указывается, что в странах, имеющих высокий уровень доходов, прививочные кампании проходят «в 20 раз быстрее» по сравнению со странами с низким уровнем доходов.

«С момента развертывания глобальной кампании по вакцинации страны начали сталкиваться с неравным доступом к вакцинам. До марта этого года в ряд африканских стран не поступила ни одна партия препаратов», — отмечается в сообщении.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 228 706 646.