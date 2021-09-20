Волгоград, 20 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. С минуты молчания по погибшим в Перми началось 20 сентября оперативное совещание в администрации Волгоградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Губернатор Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.

«Сегодня в Перми произошла страшная трагедия, в результате которой погибли и пострадали люди — студенты и преподаватели Пермского научно-исследовательского государственного университета. От имени жителей Волгоградской области выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми 20 сентября молодой человек устроил на территории вуза. Погибли по разным данным от шести до восьми человек, ранены более 20.