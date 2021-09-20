Москва, 20 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Блогер Михаил Литвин и его возлюбленная Юлия Бичан обручились. Об этом Литвин сообщил в личном Instagram-аккаунте 19 сентября.

Скриншот с YouTube Михаил Литвин

https://www.instagram.com/p/CUACIlvs8UO/

Блогер решил сделать предложение на стадионе во время футбольного матча. Для этого он пригласил певца Elman (настоящее имя — Эльман Эльман оглы Зейналов), который исполнил для пары песню «Антигерой».

Ранее Михаил Литвин разрушил стену ресторана, въехав в неё на автомобиле. При этом он пообещал заплатить владельцу заведения за причинённый ущерб.