Ереван, , 15:40 — REGNUM Тегеран надеется, что армянское правительство не будет затягивать с решением вопроса по объезду спорного участка на трассе Горис — Капан Сюникской области Армении. Об этом, как передаёт агентство «Новости Армении», 20 сентября сказал журналистам посол Ирана в Ереване Аббас Бадахша Зогури.

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«На некоторых участках дороги Горис — Капан азербайджанские полицейские и пограничники останавливают водителей, перевозящих иранские грузы в Армению, — отметил Зогури. — Ожидаем от правительства Армении, что альтернативный путь в Сюнике будет построен как можно скорее».

Посол добавил, что иранская сторона также принимает усилия, чтобы устранить возникшую проблему. Он отметил, что между Баку и Ереваном была договорённость о беспрепятственном проезде машин по трассе Горис — Капан до демаркации границы.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд.

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