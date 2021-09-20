Москва, 20 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Указ о продлении до конца 2022 года действия специальных экономических мер против стран, которые установили санкции в отношении России, подписал президент России Владимир Путин. Документ 20 сентября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 <…>», — говорится в указе.

Также правительству России поручено обеспечить меры по реализации нового указа, а также внести предложения об изменении срока действия российских контрсанкций в случае такой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор бостонского Университета Тафтса Дэниел Дрезнер заявил, что введенные США в отношении России санкции являются свидетельством упадка Вашингтона и снижения его политического веса на международной арене.