Рига, 20 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Вирус гриппа коварен и способен вызвать не только озноб и привычные заболевания дыхательных путей, но и тяжелые осложнения в виде других болезней, инсульт или инфаркт. Об этом сообщило латвийское гостелевидениеLTV со ссылкой на местных медиков.

Allergiyainfo.ru Грипп

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Отмечается, что в сочетании с эпидемией коронавирусаCOVID-19 грипп составляет адскую смесь и если оба заболевания «выстрелят», то это создаст огромную нагрузку на врачей и лечебные учреждения.

Поэтому эпидемиологи Латвии считают, что пора взвесить введение ограничений в обществе, и не только для обуздания коронавируса, но чтобы замедлить еще и распространение гриппа. Один из способов — вакцина от гриппа.

Сообщается, что прививки от гриппа и COVID-19 «дружат между собой» и для особо уязвимых групп риска они обе необходимы. Ограничения собраний, требование обязательно носить маски, дистанционная учеба — все это осенью 2020 года позволило латвийцам практически не почувствовать сезон гриппа. Но в 2021 года большинство серьезных ограничений снято, что может сыграть свою негативную роль в период гриппозных заболеваний.

Как заявил инфектолог рижской больницы имени Страдиня Уга Думпис, «это то, чего мы в прошлом году крайне опасались: что будут оба вируса, и оба нужно будет диагностировать. Но в прошлом году этого не случилось, потому что были ограничения во всем мире, не только в Латвии. Теперь будет такой вызов».

До сих пор прививки от гриппа были платными. В начале сентября нынешнего года правительство Латвии утвердило правила, согласно которым сезонные прививки от гриппа будут полностью оплачены из госбюджета людям от 65 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.