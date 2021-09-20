Белгород, 20 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в Перми 20 сентября выразил от лица всех жителей региона и от себя лично врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Руководитель региона подчеркнул, что новость о жестоком нападении в университете стала для всех огромным потрясением.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Вячеслав Гладков напомнил, что после подобных событий в Казани была проведена большая работа — в бюджете региона заложены большие средства на модернизацию системы обеспечения безопасности и ограничения доступа в школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, образования, спорта.

«Чтобы предотвратить страшные трагедии в учебных заведениях, нужно работать сейчас. Поэтому мы усиливаем систему безопасности на образовательных объектах», — написал врио губернатора на своей странице в социальной сети.

Руководитель пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября молодой человек открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета. Есть погибшие и раненые.