Глава Белгородской области выразил соболезнования после трагедии в Перми
Белгород, 20 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в Перми 20 сентября выразил от лица всех жителей региона и от себя лично врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Руководитель региона подчеркнул, что новость о жестоком нападении в университете стала для всех огромным потрясением.
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Вячеслав Гладков напомнил, что после подобных событий в Казани была проведена большая работа — в бюджете региона заложены большие средства на модернизацию системы обеспечения безопасности и ограничения доступа в школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, образования, спорта.
Руководитель пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября молодой человек открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета. Есть погибшие и раненые.