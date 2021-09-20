Тбилиси, , 15:24 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии проверят жалобы населения о развешанных в Тбилиси баннерах с оппозиционными политиками. Об этом 20 сентября сообщил глава юридического департамента ЦИК Грузии Георгий Сантуриани на брифинге.

ЦИК Грузии Cesko.ge

Он рассказал, что в Центризбирком поступили две жалобы о баннерах с изображением на «кровавом фоне» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии, директора телеканала Mtavari arkhi Ники Гварамии, председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и другими. На плакате также написано: «Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!».

«Председатель избирательной комиссии уже приступил к изучению этого вопроса и в предполагаемый законом 10-дневный срок будет принято соответствующее решение», — отметил Сантуриани.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что партия не заказывала данную рекламу. В оппозиции власти обвиняют в «разжигании ненависти».

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления.

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