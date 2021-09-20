Москва, 20 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Что сделать, чтобы трагедии, подобным произошедшей 20 сентября в Перми, не повторялись? Такой вопрос каждый раз встаёт после происшествий с массовыми расстрелами в общественных местах. Как заявил ИА REGNUM доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев, есть несколько направлений, по которым принятие срочных мер может стать частью профилактики подобных случаев.

(сс) jasongillman Ружье

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«В сфере оборота оружия, кроме повышения возраста допуска к оружию, необходимо четкое определение целеполагания: охотиться или обороняться. Это разные темы и разные правила, в том числе по виду и количеству оружия и боеприпасов. Хватит бесконтрольно вооружать людей», — отметил юрист.

По его словам, нужно полное сосредоточение систем видеоконтроля, в первую очередь, «Безопасного города» на распознавание и поиске, а не на фиксации нарушений ПДД. «Второе, на что нужно обратить внимание: развитие подростковой психологии и психиатрии. Жизнь уже не говорит, а кричит, что надо начинать мониторить и работать в этом направлении. Формировать такую службу, привлекать специалистов. Педагоги тоже должны иметь начальные знания и навыки в этой области и бить тревогу в случае выявляемых отклонений», — пояснил Соловьёв.

По его словам, не решен и вопрос с охраной учебных заведений: «Пора прекращать бардак с перекидыванием финансирования и поборами с родителей. Надо возвращаться к решению вопроса и определить тех, кто не побоится взять на себя ответственность».

Много говорится, но мало делается с контролем в интернете. «Опасный и провокационный контент закрывают плохо, а родители вообще практически не уделяют этому внимания — подросток залип в сети, не мешает и слава богу, — обратил внимание эксперт. — Кроме того, нужно активизировать противодействие различного рода вербовщикам и сектантам. И самое главное пора предложить подросткам альтернативу тому, в чем они сейчас варятся. Сегодня они предоставлены сами себе. Начиная с игр — давайте наши игры предложим, которые бы наши ценности отстаивали и заканчивая социальными активностями. В том числе с целью предотвращения появление одиночек-социопатов, готовых к совершению преступлений».