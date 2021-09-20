Бишкек, 20 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Киргизии чиновники требуют 10% «откат» с казахстанского поставщика, желающего привезти уголь на ТЭЦ киргизской столицы. Об этом сегодня, 20 сентября, заявила депутат Бурул Аманова на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

Уголь

По словам парламентария, о факте вымогательства ей рассказал представитель фирмы-поставщика.

Также она отметила, что поставщики жалуются на затягивание со сроками проведения тендера на закупку угля и заведомо неподходящие ценовые условия, из-за которых победитель конкурса зачастую отказывается от дальнейшего сотрудничества.

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