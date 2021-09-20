Москва, 20 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» не забронировала на аукционе 20 сентября дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на октябрь. Это 20 сентября следует из данных венгерской торговой платформы RBP.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

При этом «Оператор ГТС Украины» ранее предложил на аукционе транзитные мощности на октябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка», однако по итогам закончившихся в 13:00 мск торгов они остались невостребованными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 20 сентября, спотовые цены на газ вновь превысили отметку в $900 за тысячу кубометров.