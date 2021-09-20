Джакарта, , 15:08 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин планирует посетить Папуа в связи с ХХ Неделей национального спорта, которая скоро пройдет в этом регионе, сообщает Kompas.

Маноквари. Западное Папуа David Worabay

Вице-президента Мааруфа Амина пригласили с визитом в Папуа.

По словам вице-президента, в Папуа следует незамедлительно внедрить принцип социального обеспечения, а также культурный подход для ускорения развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1932 случая заражения коронавирусом.

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