Джакарта, 20 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин планирует посетить Папуа в связи с ХХ Неделей национального спорта, которая скоро пройдет в этом регионе, сообщает Kompas.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

Вице-президента Мааруфа Амина пригласили с визитом в Папуа.

По словам вице-президента, в Папуа следует незамедлительно внедрить принцип социального обеспечения, а также культурный подход для ускорения развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1932 случая заражения коронавирусом.