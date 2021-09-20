Ереван, 20 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 4025 исследований на коронавирус, из которых 342 дали положительный результат. Об этом 20 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 253 942 носителя коронавируса. Из них 236 578 справились с инфекцией, в том числе 490 — за последние сутки. Умерли в республике 6335 пациентов с COVID-19, из которых 13 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5436 тестов на коронавирус 507 были с положительным результатом. 323 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 18 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Армении началось производство вакцины «Спутник Лайт» по российской технологии.