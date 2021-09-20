В МЧС РФ заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами и паводками
Москва, 20 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация с лесными пожарами и паводками в России стабилизируется. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ по итогам совещания под руководством врио министра ЧС РФ Александра Чуприяна.
«20 сентября состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством временно исполняющего обязанности Министра МЧС России Александра Чуприяна. В ходе совещания отмечена стабилизация обстановки с природными пожарами и паводками», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что в данный момент сложная обстановка с паводками сохраняется в Бурятии и добавляется, что на реке Амур волна паводка миновала Благовещенск и к 28 сентября ожидается у Хабаровска, без достижения критических отметок.
Помимо того, уточняется, что в России на данный момент зафиксировано 25 очагов лесных пожаров и при этом угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что наземная и воздушная техника была брошена на борьбу с крупным природным пожаром, возникшим в провинции Пафос на западе Кипра