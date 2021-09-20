Москва, 20 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация с лесными пожарами и паводками в России стабилизируется. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ по итогам совещания под руководством врио министра ЧС РФ Александра Чуприяна.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

«20 сентября состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством временно исполняющего обязанности Министра МЧС России Александра Чуприяна. В ходе совещания отмечена стабилизация обстановки с природными пожарами и паводками», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в данный момент сложная обстановка с паводками сохраняется в Бурятии и добавляется, что на реке Амур волна паводка миновала Благовещенск и к 28 сентября ожидается у Хабаровска, без достижения критических отметок.

Помимо того, уточняется, что в России на данный момент зафиксировано 25 очагов лесных пожаров и при этом угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что наземная и воздушная техника была брошена на борьбу с крупным природным пожаром, возникшим в провинции Пафос на западе Кипра